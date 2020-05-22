Фигейредо и Бенавидес проведут реванш за вакантный титул в наилегчайшем весе

Первый номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо и второй номер Джозеф Бенавидес проведут повторный поединок. На кону встречи будет стоять вакантный титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе, сообщает MMAJunkie.

Вероятнее всего, титульная схватка пройдёт в июле. Напомним, это уже будет второй бой за пояс чемпиона между Фигейредо и Бенавидесом. Впервые они встретились в феврале этого года на турнире в Норфолке. Тогда Фигейредо одержал победу, но не стал чемпионом, так как провалил взвешивание. Таким образом, тот бой был титульным только для Бенавидеса.

Отметим, что Бенавидес уже трижды пытался завоевать пояс чемпиона, но неизменно проигрывал. Дважды его обидчиком стал Деметриус Джонсон.