Барбоза: рейтинг UFC — это какая-то шутка

Боец UFC Эдсон Барбоза возмутился своему вылету из рейтинга топ-15 бойцов в лёгком весе, раскритиковав его составителей.

«Ребята, знаете ли вы, кто составляет рейтинги UFC? Конечно, я не специалист. Но они не слушают болельщиков или общественность. Мне плевать, но теперь я уверен, что этот рейтинг — какая-то шутка», — написал бразилец на своей странице в «Твиттере».

За последние три года Эдсон Барбоза провёл шесть поединков, проиграв в пяти из них. Предыдущий раз он появлялся в октагоне 16 мая 2020 года на турнире в Джексонвилле (штат Флорида, США). Тогда он уступил Дэну Иге раздельным решением судей. Ту встречу Эдсон Барбоза провёл в полулёгком весе. После схватки команда Эдсона намеревалась подать апелляцию на решение.