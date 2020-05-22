Гэтжи: вообще-то, Хабиб проиграл Тибау
Временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи признался, что не считает обладателя полноценного титула Хабиба Нурмагомедова бойцом, который никогда не проигрывал в профессиональной карьере.
«Вообще-то, на мой взгляд, Хабиб проиграл поединок Тибау. Сначала я побью Хабиба, а затем Конора. Я не такой жадный, как Макгрегор, чтобы гнаться за этим поединком. Победы в схватках с Конором и Хабибом сделают меня легендой», — приводит слова Гэтжи The Sun.
Напомним, 9 мая Джастин Гэтжи на турнире UFC 249 встретился с Тони Фергюсоном и одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде. Благодаря этому он завоевал титул временного чемпиона лиги. Ожидается, что в сентябре американец встретится с Хабибом Нурмагомедовым.
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