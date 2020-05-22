Ломаченко призвал сохранить Киево-Печерскую лавру в ведении Московского патриархата

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBC Franchise, WBO в лёгком весе Василий Ломаченко призвал сохранить Киево-Печерскую лавру в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата.
В минувшем месяце в Сети появилась петиция, призывавшая передать Киево-Печерскую Лавру в подчинение недавно созданной Православной церкви Украины. После чего сторонники УПЦ Московского патриархата создали свою петицию с требованием сохранить прежние устои.
«Братья и сёстры! Петиция в поддержку Лавры заработала. Просим максимально распространить ссылку среди всех прихожан в группах вайбер с просьбой данную петицию подписать», — написал Ломаченко на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, ранее Василий Ломаченко и его близкий друг Александр Усик были занесены в базу сайта «Миротворец», в которой, по мнению администраторов, хранятся данные противников украинской государственности.
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