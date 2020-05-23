Гаджиев поддержал бойца Хаитова, заявившего, что ЛГБТ «хуже собак»

Известный промоутер Камил Гаджиев поддержал бойца смешанных единоборств из Казахстана Куата Хамитова, который оскорбил представителей представителей ЛГБТ-сообщество.

Хамитов оставил комментарий под видео, в котором представителям сексуальных меньшинств оказывалась поддержка.

«Эти люди хуже, чем собаки», — написал Хамитов, добавив, что это сравнение оскорбляет собак.

Не остался в стороне и Гаджиев, заявивший, что Хамитов выразил мнение большинства.

«Куат сказал вслух то, о чем большинство из нас думает. Насколько я знаю, в Казахстане встал такой вопрос не из-за существования геев или лесбиянок, а потому что на территории Казахстана, в американском посольстве, публично праздновали какой-то день, посвящённый им. Отсюда всплеск негатива со стороны таких, как Куат. Для меня тоже празднования нетрадиционных увлечений – абсолютно не норма.



Мне нет дела до этих людей, поэтому комментировать нетрадиционные сексуальные ориентации я не буду, а Куата поддержу в его убеждениях. Но при этом надеюсь, что это не закончится никакими физическими воздействиями», — приводит слова Гаджиева Sports.ru.