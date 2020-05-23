Шлеменко посоветовал подписчикам фильм Никиты Михалкова о чипировании людей

Российский боец ММА Александр Шлеменко порекомендовал подписчикам фильм Никиты Михалкова «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди». В фильме Михалков высказал конспирологическую теорию, что Билл Гейтс хочет чипировать миллиарды людей по всему миру. Сюжет был снят с эфира на телеканале «Россия 24».



«Хочу вам порекомендовать отличный фильм Никиты Михалкова – Бесогон ТВ: «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».



От себя лично хочу поблагодарить Никиту за такие прекрасные сюжеты, которые заставляют задуматься. Как он в своих сюжетах говорит, важно хоть иногда думать.



Так вот отличный фильм вышел из последних. Всем советую посмотреть», — сказал Шлеменко на видео в «Инстаграме».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».