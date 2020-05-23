Тухугов: сделаю все, чтобы провести бой с Лобовым в Москве

Российский боец ММА Зубайра Тухугов заявил, что готов провести поединок с ирландцем Артёмом Лобовым на одном из турниров UFC.



«Если состоится бой, подерусь, если нет — что поделать. Не вижу его соперником. Но сделаю всё, чтобы провести бой с Лобовым в Москве», — приводит слова Тухугова ТАСС.



Напомним, Артём Лобов заявил, что готов вернуться в UFC ради боя с Тухуговым.



Лобов выступает в промоушене кулачных боёв Bare Knuckle FC. Ранее он сообщил, что готов провести реванш с Поли Малиньяджи, которого одолел в июне 2019 года.



На счету Тухугова 19 побед и четыре поражения в ММА. Лобов за карьеру в ММА одержал 13 побед и потерпел 15 поражений.

Тухугов является членом команды российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, а Лобов состоит в команде Конора Макгрегора.