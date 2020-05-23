Нурмагомедов: если у вас есть какие-то планы, действуйте

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в социальной сети «Инстаграм» очередной пост, посоветовав подписчикам не откладывать запланированные дела.

«Очень немногие живут сегодняшним днём. Большинство людей готовятся жить позднее. Слова не мои, где-то читал, не помню, но солидарен с ними. Если у вас есть какие-то планы, действуйте», — написал Нурмагомедов.

Соответствующий пост можно увидеть на его странице в «Инстаграме».

Напомним, несколько дней назад Хабиб Нурмагомедов рассказал о распространении коронавируса в Дагестане, признав, что положение в республике очень непростое. Кроме того, боец рассказал о тяжёлом положении отца, Абдулманапа Нурмагомедова. Известный специалист находится в коме в одной из больниц Москвы.