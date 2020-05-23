Нурмагомедов: если у вас есть какие-то планы, действуйте
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в социальной сети «Инстаграм» очередной пост, посоветовав подписчикам не откладывать запланированные дела.
«Очень немногие живут сегодняшним днём. Большинство людей готовятся жить позднее. Слова не мои, где-то читал, не помню, но солидарен с ними. Если у вас есть какие-то планы, действуйте», — написал Нурмагомедов.
Соответствующий пост можно увидеть на его странице в «Инстаграме».
Напомним, несколько дней назад Хабиб Нурмагомедов рассказал о распространении коронавируса в Дагестане, признав, что положение в республике очень непростое. Кроме того, боец рассказал о тяжёлом положении отца, Абдулманапа Нурмагомедова. Известный специалист находится в коме в одной из больниц Москвы.
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