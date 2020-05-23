Макгрегор включил себя в список величайших бойцов и не упомянул Хабиба

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор составил свою версию величайших бойцов в истории. Ирландец поставил себя на второе место в рейтинге, но при этом не нашёл в нём места Хабибу Нурмагомедову, которому в 2018 году проиграл досрочно.

«Множество досрочных побед в двух весовых категориях, звание чемпиона в одной весовой категории — Андерсон Силва занимает первое место в списке величайших в истории бойцов. Досрочные победы в трёх дивизионах, титул в двух дивизионах делают меня вторым в истории. Быть может, я на одном уровне с Силвой. Как бы то ни было, я всё ещё выступаю и с лёгкостью стану первым.

Жорж Сен-Пьер — третий. Меньшее количество досрочных побед, но чемпион в двух весовых категориях. Он далеко позади. Ушёл из полусреднего веса после тяжёлых поединков и спорного решения. Выходил в октагон, когда бился с одноглазым соперником. Избегал опасностей.

Джон Джонс — четвёртое место. Больше досрочных побед, и он всё ещё в деле. Но чемпион только в одном дивизионе. Кроме того, есть невнятные победы и спорные решения.

Не упоминал допинговые скандалы, хотя это дало бы мне безусловное первое место.

Но всё-таки первое место Силвы очевидно. У него наибольшее количество досрочных побед в разном стиле. Фронт-кики, локти, удары коленом, которые приводили к переломам, огромный список из побед, за счёт точных ударов в челюсть. Мои победы и победы Силвы самые захватывающие, и я только разогреваюсь", — написал ирландец в «Твиттере».