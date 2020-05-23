Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Диллиан Уайт: на спаррингах отправлял Фьюри в нокдаун несколько раз

Диллиан Уайт: на спаррингах отправлял Фьюри в нокдаун несколько раз
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Диллиан Уайт заявил, что проводил спарринги с действующим обладателем полноценного титула по версии WBC Тайсоном Фьюри и несколько раз отправлял его в нокдаун.

«Проводил несколько спаррингов с Тайсоном Фьюри и хорошенько его побил. Несколько раз отправлял его в нокдаун. Если для него бой со мной слишком простой, почему он не спешит его провести? Перед тем как победить Уайлдера, он говорил, что, когда справится с Деонтеем, даст мне шанс. Он несёт всякую чушь. Я устал ждать титульного поединка. Это должна быть война, давайте сделаем бой», — приводит слова Уайта Boxingnews24.

Диллиан Уайт следующий поединок должен провести с Александром Поветкиным.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020