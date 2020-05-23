Известная девушка-рестлер умерла в возрасте 22 лет
Японка Хана Кимура, известная выступлениями в рестлинге, а также в съёмках в шоу «Дом с террасой» на Netflix, умерла в возрасте 22 лет, сообщает Variety.
О причинах смерти пока ничего не известно. Но за день до трагедии она разместила фото на своей странице в «Инстаграме» и подписала его одним словом — «прощайте».
Кроме того, за несколько часов до смерти она оставила запись в «Твиттере», которая также вызвала опасения болельщиков.
Хана Кимура дебютировала в профессиональном рестлинге в 2016 году и с того момента успела выступить в лигах JWP Joshi Puroresu и World Wonder Ring Stardom. Там она завоевала несколько наград.
Мать Ханы Кимура — Кийоко — известна тем, что тоже выступала в рестлинг-промоушенах.
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