Аскаров выступит на турнире UFC на «Бойцовском острове», где встретится с Пантожей

Шестой номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Аскар Аскаров проведёт следующий поединок 18 июля. Его соперником будет пятый номер рейтинга Алехандро Пантожа, сообщает MMA Fighting.

Вероятнее всего, эта схватка состоится на турнире UFC на «Бойцовском острове».

Аскаров провёл предыдущий поединок в январе 2020 года, победив Тима Эллиотта. Всего на счету экс-чемпиона ACB два боя в UFC, в первом он бился с Брендоном Морено и завершил поединок вничью. Что касается Пантожи, то он в последнем из своих поединков нокаутировал Мэтта Шнелла.

Отметим, что на том же турнире 18 июля пройдёт другой важный поединок в наилегчайшем весе: Дейвисон Фигейредо и Джозеф Бенавидес поспорят за вакантный титул чемпиона в этой весовой категории.