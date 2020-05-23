Третий бой Фьюри с Уайлдером может пройти на Дальнем Востоке

Третий поединок чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри с экс-чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером может пройти на Дальнем Востоке. Об этом рассказал один из промоутеров Фьюри и глава компании Top Rank Боб Арум, сообщает Boxingnews24.

По его словам, ему уже поступило соответствующее предложение. Источники полагают, что речь идёт об организации поединка в Китае или Макао, и добавляют, что команда Уайлдера на фоне пандемии коронавируса может не согласиться на этот вояж.

Напомним, первый поединок Тайсона Фьюри с Деонтеем Уайлдером прошёл в декабре 2018 года. Встреча завершилась вничью, благодаря чему американец сохранил титул. Второй бой прошёл в феврале 2020 года. Фьюри нокаутировал соперника и отобрал у него звание чемпиона мира.