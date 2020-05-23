Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Третий бой Фьюри с Уайлдером может пройти на Дальнем Востоке

Третий бой Фьюри с Уайлдером может пройти на Дальнем Востоке
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Третий поединок чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри с экс-чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером может пройти на Дальнем Востоке. Об этом рассказал один из промоутеров Фьюри и глава компании Top Rank Боб Арум, сообщает Boxingnews24.

По его словам, ему уже поступило соответствующее предложение. Источники полагают, что речь идёт об организации поединка в Китае или Макао, и добавляют, что команда Уайлдера на фоне пандемии коронавируса может не согласиться на этот вояж.

Напомним, первый поединок Тайсона Фьюри с Деонтеем Уайлдером прошёл в декабре 2018 года. Встреча завершилась вничью, благодаря чему американец сохранил титул. Второй бой прошёл в феврале 2020 года. Фьюри нокаутировал соперника и отобрал у него звание чемпиона мира.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020