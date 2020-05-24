Хабиб Нурмагомедов поздравил мусульман с окончанием священного месяца Рамадан
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил мусульман с окончанием священного месяца Рамадан, опубликовав соответствующий пост на своей странице в «Инстаграме».
«Поздравляю Всех с праздником Ид аль Фитр Ураза байрам. Пусть все молитвы, посты, благие деяния и намерения примет Всевышний. Пусть Всевышний поможет нам всем и избавит нас от этой болезни, которая поразила весь мир. Всем мира и добра», — написал Хабиб.
Публикация доступна в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
Напомним, на счету 31-летнего Хабиба Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. Ожидается, что в сентябре 2020 года он сразится с Гэтжи.
На «Чемпионате» доступно видео, в котором Хабиб обращается к народу Дагестана в связи с распространением коронавируса.
Нурмагомедов поздравил мусульман с Рамаданом и пожелал всем избавиться от ненависти
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