Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил мусульман с окончанием священного месяца Рамадан, опубликовав соответствующий пост на своей странице в «Инстаграме».

«Поздравляю Всех с праздником Ид аль Фитр Ураза байрам. Пусть все молитвы, посты, благие деяния и намерения примет Всевышний. Пусть Всевышний поможет нам всем и избавит нас от этой болезни, которая поразила весь мир. Всем мира и добра», — написал Хабиб.

Публикация доступна в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, на счету 31-летнего Хабиба Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. Ожидается, что в сентябре 2020 года он сразится с Гэтжи.



На «Чемпионате» доступно видео, в котором Хабиб обращается к народу Дагестана в связи с распространением коронавируса.