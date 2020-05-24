Хабиб – Макгрегору: ты величайший боец UFC в истории «Твиттера»

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил ирландскому бойцу Конору Макгрегору, который выбрал четырёх величайших бойцов в истории.



«Ты проигрывал в полулёгком, лёгком и полусреднем весе. Ты никогда не защищал титул в UFC или Cage Warriors. Ты сдавался больше, чем Сен-Пьер, Силва и Джонс вместе взятые. Ты величайший боец UFC в истории Twitter», — написал Хабиб в «Твиттере».



Ранее Макгрегор составил свою версию величайших бойцов в истории. Ирландец поставил себя на второе место в рейтинге, но при этом не нашёл в нём места Хабибу Нурмагомедову, которому в 2018 году проиграл титул досрочно. Первое место Макгрегор отдал Андерсону Силве, второе — Жоржу Сен-Пьеру, а третье — Джону Джонсу.

Макгрегор включил себя в список величайших бойцов и не упомянул Хабиба