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Хабиб – Макгрегору: ты величайший боец UFC в истории «Твиттера»

Хабиб – Макгрегору: ты величайший боец UFC в истории «Твиттера»
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил ирландскому бойцу Конору Макгрегору, который выбрал четырёх величайших бойцов в истории.

«Ты проигрывал в полулёгком, лёгком и полусреднем весе. Ты никогда не защищал титул в UFC или Cage Warriors. Ты сдавался больше, чем Сен-Пьер, Силва и Джонс вместе взятые. Ты величайший боец UFC в истории Twitter», — написал Хабиб в «Твиттере».

Ранее Макгрегор составил свою версию величайших бойцов в истории. Ирландец поставил себя на второе место в рейтинге, но при этом не нашёл в нём места Хабибу Нурмагомедову, которому в 2018 году проиграл титул досрочно. Первое место Макгрегор отдал Андерсону Силве, второе — Жоржу Сен-Пьеру, а третье — Джону Джонсу.

Макгрегор включил себя в список величайших бойцов и не упомянул Хабиба
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