Волков — о переносе боя с Блейдсом: продолжаю готовиться и оставаться в форме

Боец UFC в тяжёлом весе Александр Волков отреагировал на новость о переносе турнира в Саскатуне, где он должен был встретиться с Кёртисом Блейдсом.

«Мой поединок 20 июня в Канаде перенесён. Пока не знаю, на какой срок и в какое место, но продолжаю готовиться и оставаться в форме. Как будут новости, обязательно вам сообщу», — написал Волков.

Соответствующий пост можно увидеть на странице россиянина в «Инстаграме».

Напомним, Александр Волков провёл предыдущий поединок в ноябре минувшего года на турнире UFC в Москве. Тогда решением судей он победил Грега Харди. Он занимает седьмое место в рейтинге организации. Что касается Блейдса, то американец в последнем бою нокаутировал Джуниора дос Сантоса и занимает третье место в рейтинге.