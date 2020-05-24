Волков — о переносе боя с Блейдсом: продолжаю готовиться и оставаться в форме
Боец UFC в тяжёлом весе Александр Волков отреагировал на новость о переносе турнира в Саскатуне, где он должен был встретиться с Кёртисом Блейдсом.
«Мой поединок 20 июня в Канаде перенесён. Пока не знаю, на какой срок и в какое место, но продолжаю готовиться и оставаться в форме. Как будут новости, обязательно вам сообщу», — написал Волков.
Соответствующий пост можно увидеть на странице россиянина в «Инстаграме».
Напомним, Александр Волков провёл предыдущий поединок в ноябре минувшего года на турнире UFC в Москве. Тогда решением судей он победил Грега Харди. Он занимает седьмое место в рейтинге организации. Что касается Блейдса, то американец в последнем бою нокаутировал Джуниора дос Сантоса и занимает третье место в рейтинге.
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