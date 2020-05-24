Виталий Кличко вспомнил о первом дне службы в советской армии

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Виталий Кличко вспомнил, как прошёл его первый день службы в советской армии. Тогда Кличко отказался выполнять приказ «деда», что едва не привело к конфликту.
«Нам только выдали военную форму, как один «дед» командирским тоном приказал носить воду. Габаритами «дед» был в два раза меньше, чем я.
Ответил, что буду выполнять только приказы старших по званию. А он такой же, как и я, — рядовой. Ответ категорически не понравился «деду», но в одиночку связываться со мной он не стал. Побежал за подмогой. Вышла бы знатная драка, но дежурный по части развёл нас в разные стороны. Ночь у меня была напряжённая. Не исключал, что «деды» пожелают расправиться со строптивым салагой. Напряжение спало только на следующий день.
Утром на построении объявили, что среди новичков — чемпион страны Виталий Кличко. После него «дед» сам подошел, протянул руку и примирительным тоном пробубнил: «Что же ты мне об этом раньше не сказал?». Инцидент был исчерпан, больше меня никто не заставлял носить воду», — приводит слова Кличко-старшего Mixsport.pro.
- 24 мая 2020
-
12:28
-
11:37
-
10:19
-
09:20
-
07:38
-
04:18
-
00:58
- 23 мая 2020
-
23:44
-
22:20
-
21:50
-
20:34
-
19:56
-
18:25
-
17:19
-
16:31
-
14:52
-
13:56
-
12:49
-
11:39
-
10:30
-
09:15
-
06:19
-
03:12
-
00:56
-
00:46
- 22 мая 2020
-
23:34
-
22:59
-
21:25
-
20:33
-
19:28
-
18:41
-
17:51
-
15:39
-
15:01
-
14:19