Нэйт Диас назвал себя величайшим бойцом в истории, Джон Джонс его высмеял

Боец UFC Нэйт Диас отреагировал на твит экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который составил свою версию рейтинга лучших бойцов в истории и поставил себя на второе место.

«Я расправился с лидером рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории и с чемпионом в двух дивизионах. Когда увидите меня, знайте, кто величайший боец в истории. И помните, что я победил Конора лучше и быстрее, чем кто-либо. Я повалил его, а затем забросал ударами быстрее, чем какой-то там Мейвезер. Знаете своего величайшего бойца в истории», — написал Диас в «Твиттере».

На этот пост в ироничной манере отреагировал чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс.

«Теперь эти ребята стали величайшими в истории? Это уже становится смешно», — написал Джонс на своей странице в социальной сети «Инстаграм».