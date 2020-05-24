Валуев поздравил мусульман с окончанием Рамадана

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Николай Валуев поздравил мусульман с окончанием священного месяца Рамадан.

«Поздравляю мусульман от всего сердца со светлым праздником! Каждый год мусульмане всего мира отмечают один из самых долгожданных и радостных праздников – День разговения, или Ид-аль-Фитр, Рамадан-байрам. Дата начала и конца празднества непостоянная и меняется в соответствии с лунным календарём. Праздником Ураза-Байрам заканчивается священный месяц Рамадан. Для каждого мусульманина начало праздника Ураза-Байрам — особый день, он символизирует не только окончание великого поста Рамадан, но и очищение души», — написал Валуев на своей странице в социальной сети.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Валуева в «Инстаграме».