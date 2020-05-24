Абдель-Азиз — Макгрегору: иди к папочке Камару Усману, он даст тебе титульный бой

Али Абдель-Азиз, менеджер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана, заявил, что готов предоставить Конору Макгрегору титульный бой с Усманом.
«Похоже, претендент номер один хочет драться с Нейтом Диасом. Это хорошо для него. Эй, Конор Макгрегор, ты хочешь титульный бой? Иди к папочке Камару Усману, он его тебе предоставит. Он обещает первые два раунда обойтись без тейкдаунов, только пощёчины», — написал Али Абдель-Азиз в «Твиттере».
Ранее Макгрегор составил свою версию величайших бойцов в истории. Ирландец поставил себя на второе место в рейтинге, но при этом не нашёл в нём места Хабибу Нурмагомедову, которому в 2018 году проиграл титул досрочно. Первое место Макгрегор отдал Андерсону Силве, третье — Жоржу Сен-Пьеру, а четвёртое — Джону Джонсу.
- 24 мая 2020
-
17:51
-
16:58
-
15:33
-
14:15
-
13:29
-
12:28
-
11:37
-
10:19
-
09:20
-
07:38
-
04:18
-
00:58
- 23 мая 2020
-
23:44
-
22:20
-
21:50
-
20:34
-
19:56
-
18:25
-
17:19
-
16:31
-
14:52
-
13:56
-
12:49
-
11:39
-
10:30
-
09:15
-
06:19
-
03:12
-
00:56
-
00:46
- 22 мая 2020
-
23:34
-
22:59
-
21:25
-
20:33
-
19:28