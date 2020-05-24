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Абдель-Азиз — Макгрегору: иди к папочке Камару Усману, он даст тебе титульный бой

Абдель-Азиз — Макгрегору: иди к папочке Камару Усману, он даст тебе титульный бой
Бокс/ММА / UFC 0

Али Абдель-Азиз, менеджер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана, заявил, что готов предоставить Конору Макгрегору титульный бой с Усманом.

«Похоже, претендент номер один хочет драться с Нейтом Диасом. Это хорошо для него. Эй, Конор Макгрегор, ты хочешь титульный бой? Иди к папочке Камару Усману, он его тебе предоставит. Он обещает первые два раунда обойтись без тейкдаунов, только пощёчины», — написал Али Абдель-Азиз в «Твиттере».

Ранее Макгрегор составил свою версию величайших бойцов в истории. Ирландец поставил себя на второе место в рейтинге, но при этом не нашёл в нём места Хабибу Нурмагомедову, которому в 2018 году проиграл титул досрочно. Первое место Макгрегор отдал Андерсону Силве, третье — Жоржу Сен-Пьеру, а четвёртое — Джону Джонсу.

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