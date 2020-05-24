Ковингтон заявил о желании провести бой с чемпионом WWE

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон сообщил, что хочет провести поединок с рестлером Дрю Макинтайром.



«В прошлый раз мы говорили о Дрю Макинтайре. Вы просто подписали этому парню смертный приговор. Слушайте, на ваших руках будет смерть Дрю Макинтайра. Сейчас он несёт бред, что хочет провести несанкционированный поединок. Не боюсь такого боя, мне нравится драться. Сейчас мир — очень странное место. Я могу драться с кем захочу. Мне просто нужно попросить об этом Дэну Уайта. Но по той же причине мне будет непросто в этом поединке. Но всё равно собираюсь провести этот поединок в ближайшее время», — приводит слова Колби Ковингтона MMAFIghting.



Макинтайр — действующий чемпион WWE.