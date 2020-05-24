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Появился постер поединка Нуньес — Спенсер

Появился постер поединка Нуньес — Спенсер
Бокс/ММА / UFC 0

UFC опубликовал постер поединка чемпионки UFC в двух весовых категориях Аманды Нуньес с экс-чемпионкой промоушена Invicta FC Фелисией Спенсер. Бой должен состояться 6 июня на турнире UFC 250.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» UFC.

Для Нуньес бой со Спенсер должен стать первой защитой титула в полулёгком дивизионе.

Напомним, Нуньес завоевала титул в полулёгком дивизионе ещё в 2018 году, нокаутировав Крис Сайборг. Минувшая встреча Аманды датирована декабрём 2019 года, тогда она уверенно победила Жермейн де Рандами.

Фелисия Спенсер в минувшем бою нокаутировала Зару Фаирн дос Сантос. В UFC она провела три встречи и победила в двух из них. Единственное в карьере поражение канадка потерпела от Крис Сайборг.

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