Появился постер поединка Нуньес — Спенсер

UFC опубликовал постер поединка чемпионки UFC в двух весовых категориях Аманды Нуньес с экс-чемпионкой промоушена Invicta FC Фелисией Спенсер. Бой должен состояться 6 июня на турнире UFC 250.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» UFC.

Для Нуньес бой со Спенсер должен стать первой защитой титула в полулёгком дивизионе.



Напомним, Нуньес завоевала титул в полулёгком дивизионе ещё в 2018 году, нокаутировав Крис Сайборг. Минувшая встреча Аманды датирована декабрём 2019 года, тогда она уверенно победила Жермейн де Рандами.



Фелисия Спенсер в минувшем бою нокаутировала Зару Фаирн дос Сантос. В UFC она провела три встречи и победила в двух из них. Единственное в карьере поражение канадка потерпела от Крис Сайборг.