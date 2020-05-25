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Российская федерации бокса выразила соболезнования в связи со смертью тренера от COVID-19

Российская федерации бокса выразила соболезнования в связи со смертью тренера от COVID-19
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

Европейская и российская федерации бокса выразили соболезнования в связи со смертью тренера Албании Скендера Курти, который скончался в возрасте 61 года после заражения коронавирусом.

Курти родился 14 мая 1959 года и почти всю жизнь отдал боксу. Он стал национальным чемпионом Албании, но и после завершения карьеры не оставил спорт, а посвятил себя воспитанию молодых талантов.

Скендер фактически восстановил бокс в столице Албании Тиране после краха коммунистического режима в стране. Последние 30 лет он работал в качестве тренера сборных Тираны и Албании по боксу.

После почти двух недель интенсивной терапии в больнице Скендер Курти скончался.

Сын Курти Ренато также входил в национальную команду Албании по боксу.

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