Российская федерации бокса выразила соболезнования в связи со смертью тренера от COVID-19
Европейская и российская федерации бокса выразили соболезнования в связи со смертью тренера Албании Скендера Курти, который скончался в возрасте 61 года после заражения коронавирусом.
Курти родился 14 мая 1959 года и почти всю жизнь отдал боксу. Он стал национальным чемпионом Албании, но и после завершения карьеры не оставил спорт, а посвятил себя воспитанию молодых талантов.
Скендер фактически восстановил бокс в столице Албании Тиране после краха коммунистического режима в стране. Последние 30 лет он работал в качестве тренера сборных Тираны и Албании по боксу.
После почти двух недель интенсивной терапии в больнице Скендер Курти скончался.
Сын Курти Ренато также входил в национальную команду Албании по боксу.
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