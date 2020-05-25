Менеджер Масвидаля заявил, что тот может вызвать на бой Нурмагомедова

Абрахам Кава, менеджер обладателя пояса BMF (самого крутого засранца) Хорхе Масвидаля, заявил, что его подопечный имеет право на поединок с действующим чемпионом UFC в лёгком весе, а именно с Хабибом Нурмагомедовым. По словам менеджера, для этого Масвидалю, который завоевал единственный в своём роде пояс BMF в полусреднем весе нужно просто сбросить вес, чтобы уложиться в лимит лёгкого дивизиона.
«Хорхе возобновил тренировки и нацелен на бой в июле. Нас устроят и более поздние даты. Он единственный, у которого есть пояс BMF. Это круче, чем титул чемпиона в 170 фунтах (в полусреднем весе. — Прим. «Чемпионата»). Этого больше ни у кого нет.
Если он решит сбросить вес и оспорить титул в лёгком весе — у него и такая возможность есть. Технически он чемпион. В 170 фунтах он ведь может вызвать на бой действующего чемпиона», — цитирует менеджера MMA Junkie.
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