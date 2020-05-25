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Хабиб Нурмагомедов отказался пройти тест на коронавирус

Хабиб Нурмагомедов отказался пройти тест на корона
Хабиб Нурмагомедов отказался пройти тест на коронавирус
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался проходить обследование на коронавирус после заражения отца, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, в настоящее время 57-летний Абдулманап Нурмагомедов находится в одной из больниц Москвы в тяжёлом состоянии. Сообщается, что Хабибу предложили пройти полное обследование и сдать анализы на коронавирус, но он отказался, попросив уделить всё внимание отцу.

О состоянии Нурмагомедова-старшего известно, что серьёзных перемен нет. Он находится в реанимации, у него нарастает сердечно-сосудистая недостаточность. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое — тренер находится в коме. Помимо прочего за ним ведётся постоянный видеомониторинг.

Тренер Хабиба обратился с трогательной молитвой к богу по поводу его отца
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