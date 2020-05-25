Миочич: в поединке Джонса и Нганну случиться может всё, что угодно

Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич поделился мыслями о возможном поединке между тяжеловесом Фрэнсисом Нганну и чемпионом организации в полутяжёлом весе Джоном Джонсом.



«Это был бы прекрасный бой, отличное противостояние. Я думаю, что бой против Фрэнсиса Нганну был бы тяжёлым для любого бойца, потому что он является взрывным бойцом и у него мощный удар. Безусловно, Джонсу по силам победить Нганну, если он разработает план на поединок. Но случиться может всё, что угодно. Ты выходишь в маленьких перчатках в тяжёлом весе, а противник забрасывает тебя бомбами. Я же подерусь до конца года. Это даже не обсуждается, я говорю вам со стопроцентной уверенностью», — приводит слова Стипе Миочича MMAFighting.