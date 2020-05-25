UFC ужесточил правила по тестированию на коронавирус во время турнира в Лас-Вегасе
UFC ужесточил правила по тестированию на коронавирус во время турнира в Лас-Вегасе, США, который состоится 31 мая, сообщает ESPN.
Перед турниром в Лас-Вегасе бойцы будут обязаны пройти по два обязательных теста на коронавирус: один — перед заселением в отель, второй — после официальной процедуры взвешивания. Если результат одного из тестов окажется положительным, боец и его команда будут обязаны изолироваться в отеле до дальнейших распоряжений со стороны UFC.
После сдачи второго теста бойцы обязаны изолироваться в номерах отеля и оставаться в гостинице до отъезда на арену.
Напомним, главным событием турнира UFC Fight Night 172 в Лас-Вегасе станет поединок между Тайроном Вудли и Гилбертом Бернсом.
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