Бывший судья UFC Джон Маккарти раскритиковал уровень коллег

Известный рефери «Большой Джон» Маккарти поделился своим мнением о том, что он хотел бы изменить в судействе в ММА. Маккарти отметил, что судьям в смешанных единоборствах необходима квалификация для того, чтобы они могли занимать эту должность.



«Есть много вещей, которые я хотел бы изменить, но первое, что я хотел бы поменять, — это квалификация рефери, которая нужна людям, чтобы они имели право находится на этом месте и имели возможность судить чемпионские бои», — написал Джон Маккарти в своём «твиттере».



Ранее Джон Маккарти раскритиковал судейство в титульном поединке между Генри Сехудо и Домиником Крусом. Маккарти отметил, что титульный бой был остановлен неправильно, и добавил, что рефери является «идиотом», если он не понимает разницу между обычным поединком и боем за чемпионский пояс.