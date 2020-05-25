Вандерлей Силва: мне предложили $ 10 млн за бой с Тайсоном и я сразу же согласился

Ветеран ММА Вандерлей Силва сообщил, что ему предложили $ 10 млн за поединок с эк-чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном в промоушене Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).
Напомним, в промоушене BKFC бои проводятся без перчаток. Поединки проходят в формате по три или пять двухминутных раундов, бойцам разрешено бить только руками.
«Они предложили мне $ 10 млн плюс процент с продаж платных трансляций и я сразу же согласился. Надеюсь, что Фельдман (президент BKFC. — Прим. ред.) сможет это осуществить», — приводит слова Вандерлея Силвы Sherdog.
На профессиональном ринге на счету Тайсона 56 боёв: 50 побед (44 — нокаутом), 6 поражений. Американец — абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов (1987—1990), чемпион мира по версиям WBC (1986—1990, 1996), WBA (1987—1990, 1996), IBF (1987—1990), The Ring (1988—1990). До Флойда Мейвейзера был самым высокооплачиваемым боксёром в мире.
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