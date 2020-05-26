Волкановски вызвал на бой Сехудо

Чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски ответил на высказывание бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо, вызвав его на бой.



«Давай сделаем это, парень», — написал Волкановски в «Твиттере».



Ранее Сехудо заявил: «Честно говоря, есть только один бой, ради которого я готов вернуться. Это поединок с Алексом Волкановски в полулёгком весе».



Накануне стало известно, что Сехудо исключён из всех рейтингов UFC. Так в промоушене отреагировали на его объявление о завершении карьеры, которое он сделал после победы в поединке на турнире UFC 249 9 мая. Таким образом, пояс чемпиона UFC в легчайшем весе, которые ранее принадлежал Сехудо, стал вакантным. Первые три места в дивизионе занимают Марлон Мораес, Алджамейн Стерлинг и россиянин Пётр Ян.

Генри Сехудо исключили из всех рейтингов UFC