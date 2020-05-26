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Российский боец UFC Хабилов выступит на турнире на «Бойцовском острове»

Российский боец UFC Хабилов выступит на турнире на «Бойцовском острове»
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Рустам Хабилов выступит на турнире UFC, который планируется провести 18 июля. Мероприятие промоушена состоится на «Бойцовском острове».

«Менеджеры мне позвонили и сказали, что UFC предложил бой 18 июля на острове. Я дал согласие, полностью готов. UFC уведомил, что определит моего соперника», — приводит слова Хабилова ТАСС.

Ранее стало известно, что бой на турнире также проведёт россиянин Аскар Аскаров, чьим соперником станет бразилец Алешандре Пантожа. В настоящий момент неизвестно, где находится «Бойцовский остров» и какой стране принадлежит.

На счету 33-летнего Хабилова 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 24 победы и потерпел 4 поражения.

Аскаров выступит на турнире UFC на «Бойцовском острове», где встретится с Пантожей
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