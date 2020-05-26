Российский боец UFC Хабилов выступит на турнире на «Бойцовском острове»

Российский боец смешанных единоборств Рустам Хабилов выступит на турнире UFC, который планируется провести 18 июля. Мероприятие промоушена состоится на «Бойцовском острове».

«Менеджеры мне позвонили и сказали, что UFC предложил бой 18 июля на острове. Я дал согласие, полностью готов. UFC уведомил, что определит моего соперника», — приводит слова Хабилова ТАСС.

Ранее стало известно, что бой на турнире также проведёт россиянин Аскар Аскаров, чьим соперником станет бразилец Алешандре Пантожа. В настоящий момент неизвестно, где находится «Бойцовский остров» и какой стране принадлежит.

На счету 33-летнего Хабилова 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 24 победы и потерпел 4 поражения.