«Усик боится боёв без правил». Украинский борец заявил, что боксёр избегает поединка

Украинский борец Богдан Грицай, который ранее вызвал боксёра Александра Усика на бой без правил, записал новое видео, в котором заявил, что бывший абсолютный чемпион мира боится поединка с ним.



«Почему Усик и YouTube? Усик для запугивания несогласных с ватной пропагандой и продвижения «русского мира» использует интернет. Я отвечаю симметрично.

Сейчас имеем хорошие результаты. Усик признаёт, что на самом деле боится боёв без правил, а запугивание – это зло. Поэтому он всячески отказывается от предложенного мне боя.

Ломаченко уже призывает подписывать петицию в интересах российской церкви. Хотя совсем недавно они с Усиком обещали стать с кулаками на её защиту. От кулаков до петиций – разве это не прогресс? На самом деле я и раньше боролся с российской агентурой в украинском спорте. Просто не выкладывал этого в интернет», — сказал Грицай в ролике, опубликованном на его YouTube-канале.