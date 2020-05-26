«Сексуальное тело, красивые ножки». Красавица из MMA похвасталась новым фото
Американская спортсменка парагвайского происхождения Валери Лореда, выступающая в смешанных единоборствах, порадовала поклонников свежей фотографией. Она выложила в «Инстаграм» снимок, на котором она запечатлена в откровенном купальнике.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
Вот какие комментарии оставили подписчики.
«Сексуальное тело, красивые ножки».
«Можешь носить такое 24 часа в сутки 7 дней в неделю!».
«Выглядишь так горячо...».
21-летняя Лореда дебютировала в профессиональных смешанных единоборствах в феврале 2019 года, победив Колби Флетчер техническим нокаутом. В июне 2019 года она победила Ларкин Дэш решением судей — пока это последний её поединок.
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