Кормье не стал называть Нурмагомедова величайшим бойцом в истории MMA

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Даниэль Кормье включил обладателя пояса в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова в список лучших бойцов в истории смешанных единоборств, но не поставил его на первое место. По его мнению, этого более достоин канадец Жорж Сен-Пьер, также бывший чемпион в двух дивизионах.

«Перечислю без определённого порядка: Деметриус Джонсон, Жорж Сен-Пьер, Хабиб Нурмагомедов, у которого 28 побед и ноль поражений, я сам и, вероятно, Макгрегор.

Конор не защищал титулы, зато завоевал два. Да, и Генри Сехудо тоже в списке.

Если называть одного бойца, то назову Жоржа. После победы над Биспингом он стал чемпионом двух дивизионов», — рассказал Кормье в интервью журналисту ESPN Ариэлю Хельвани.