Гаджиев отреагировал на задержание тренера Исмаилова

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал информацию о задержании тренера Владимира Осии, которого подозревают в организации убийства директора торгового центра в Солнечногорске. Осия — тренер российского бойца MMA Магомеда Исмаилова.

«Задержан по обвинению и осуждён — это две большие разницы. Говорить о его вине преждевременно. Если же это так, то это очень грустное обстоятельство не только для меня и Магомеда Исмаилова, но в целом для индустрии единоборств.

Осия — не только личный тренер Исмаилова, он один из тех ребят, на которых держится движение федерации в союзе ММА. Какие последствия могут быть? Не думаю, что люди перестанут заниматься единоборствами, потому что тренера подозревают в чём-то. Такие ЧП случаются в любой среде, не только в спорте. Это происходит и с политиками, и с бизнесменами.

Ситуация не рядовая, да, она из ряда вон выходящая, но она из той категории, которая происходит не только в индустрии ММА. Будем следить и надеяться, что то, в чём обвиняют Владимира, не является правдой. Я по крайней мере в это хочу верить», — цитирует Гаджиева Sport24.