Аскрен назвал Хабиба одним из претендентов на звание величайшего бойца в истории

Бывший чемпион Bellator и ONE, экс-боец UFC в полусреднем весе Бен Аскрен рассказал, кого он считает кандидатами на звание величайшего бойца в истории смешанных единоборств. Американец включил в список чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, а также заявил, что туда мог бы войти и Фёдор Емельяненко, но лишь при условии более раннего завершения карьеры.

«На мой взгляд, на титул величайшего бойца в истории смешанных единоборств претендуют семь человек, и мне кажется, что нет точного ответа на вопрос, кто именно из них величайший.

Сначала о тех, кто не попадёт в топ-7. Фёдор Емельяненко и Би Джей Пенн, у них были замечательные карьеры. Но Фёдор потерпел три поражения кряду, Би Джей Пенн тоже задержался. Если бы их карьеры не длились так долго, мы бы могли об этом говорить.

Бен Хендерсон — много классных побед, но и много поражений. Конор Макгрегор. Он считает себя вторым в списке величайшим, но он ни разу не защищал титул, он не взял ни одного раунда в бою с Хабибом и, конечно же, он проиграл Нэйту Диасу, который далеко не высококлассный боец.

Теперь о тех, кто те семь, кто может претендовать на звание величайшего — Жорж Сен-Пьер, Андерсон Силва, Хабиб Нурмагомедов, Даниэль Кормье, Генри Сехудо, Деметриус Джонсон и Джон Джонс», — сказал Аскрен на записи, размещённой на его странице в «Твиттере».