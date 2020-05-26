Абдурахимов рассказал, кого считает первым чемпионом UFC из России

Боец UFC в тяжёлом весе Шамиль Абдурахимов поделился мыслями о том, кто является первым чемпионом промоушена из России. В фанатской среде давно ходят споры о том, является таковым Олег Тактаров или действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.
«В новой истории UFC первым российским чемпионом является Нурмагомедов. Необходимо понимать, что в 1990-е годы в промоушене были другие правила проведения шоу. Восемь человек боролись за звание победителя турнира. На одном из таких и победил Тактаров. Впоследствии UFC сильно изменился, обладатель пояса стал определяться по-другому.
Во времена Тактарова в UFC бились пожарные, работники береговой охраны. По большому счёту туда брали всех, кто смотрелся более-менее внушительно. И когда пришли борцы с серьёзной базой типа Дэна Северна и Марка Коулмана, они стали всех ломать. Потом их сменили ещё более мастеровитые атлеты, и уровень начал быстро расти«, — приводит слова Абдурахимова «RT на русском».
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