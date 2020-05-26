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Холланд получил травму и не выступит на ближайшем турнире UFC

Холланд получил травму и не выступит на ближайшем турнире UFC
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 30 на 31 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт уже четвёртый за последние три недели турнир UFC. В его основном карде должны были встретиться бойцы полусредней весовой категории Кевин Холланд и Даниэль Родригес. Но эта схватка не состоится. Холланд получил травму и вынужден сняться с турнира, сообщает MMAJunkie.

Ожидается, что Родригес всё же выступит на турнире. Промоушен ищет ему соперника.

Напомним, Родригес успел провести пока один поединок в UFC, победив в нём Тима Минса. На счету Кевина Холланда шесть поединков в лиге, в четырёх он одержал победу.

Главным поединком ближайшего турнира UFC станет встреча Тайрона Вудли с Гилбертом Бёрнсом. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу.

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