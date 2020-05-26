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Президент Союза ММА России прокомментировал арест тренера Исмаилова

Президент Союза ММА России прокомментировал арест тренера Исмаилова
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин прокомментировал новость о задержании заслуженного тренера России и наставника Магомеда Исмаилова Владимира Осии, которого подозревают в причастности к организации убийства.

«Новость о задержании Осия Владимира мы узнали сегодня из СМИ. Осия Владимир Отарович является Заслуженным тренером РФ по СБЕ ММА, старшим тренером молодежной сборной команды России по ММА, президентом федерации СБЕ ММА Тульской области. Владимир пользуется большим уважением и имеет заслуженный авторитет у коллег, спортсменов, тренеров и эта новость стала неожиданной для нас и всей спортивной общественности.

Хотел бы предостеречь всех от того, чтобы называть человека преступником до решения суда. Тем, кто знает его лично, не верится, что он может быть причастен к преступлению», — приводит слова функционера Sport24.

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