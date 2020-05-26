Власов: Бетербиев победит Бивола, у него нечеловеческая сила

Бывший участник Всемирной боксёрской суперсерии и экс-претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе (45-3, 26 КО) Максим Власов поделился мыслями о возможном объединительном поединке чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артура Бетербиева с чемпионом по версии WBA Super Дмитрием Биволом.

«Сначала нужно дождаться этого боя. Ведь не факт, что он состоится. Но если этот поединок будет организован… До боя с Александром Гвоздиком я думал, что у Артура не так много шансов пробиться в этом весе. Но после этой встречи я отчётливо понял, что в нём что-то есть. В частности, нечеловеческая сила и мощь в ударе.

При этом он может и побоксировать. На мой взгляд, Артур выиграет у Бивола. При этом и у Димы есть шансы, и они плюс-минус равны, но я высказал своё мнение — у Бетербиева шансов больше. Даже исключительно из-за того, что Артур может подломить Бивола", — приводит слова Власова официальный сайт Российской федерации бокса.