Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Тайсон провел тренировку с экс-чемпионом UFC Белфортом

Тайсон провел тренировку с экс-чемпионом UFC Белфортом
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон продолжает подготовку к возвращению на ринг. На этот раз легендарный спортсмен провёл совместную тренировку с экс-чемпионом UFC Витором Белфортом. Об этом рассказал бразилец на своей странице в социальной сети.

«Самый молодой чемпион мира по боксу с самым молодым чемпионом UFC. Майк Тайсон мотивировал меня стать королём», — написал Белфорт.

Соответствующее видео также можно посмотреть на странице Витора в «Инстаграме».

Напомним, Майк Тайсон планирует возобновить карьеру ради проведения нескольких благотворительных поединков, но по слухам, он может вернуться и в настоящие бои. Кроме того у него есть предложение от лиги кулачных боёв Bare Knuckle FC.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020