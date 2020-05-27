Тайсон провел тренировку с экс-чемпионом UFC Белфортом
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон продолжает подготовку к возвращению на ринг. На этот раз легендарный спортсмен провёл совместную тренировку с экс-чемпионом UFC Витором Белфортом. Об этом рассказал бразилец на своей странице в социальной сети.
«Самый молодой чемпион мира по боксу с самым молодым чемпионом UFC. Майк Тайсон мотивировал меня стать королём», — написал Белфорт.
Соответствующее видео также можно посмотреть на странице Витора в «Инстаграме».
Напомним, Майк Тайсон планирует возобновить карьеру ради проведения нескольких благотворительных поединков, но по слухам, он может вернуться и в настоящие бои. Кроме того у него есть предложение от лиги кулачных боёв Bare Knuckle FC.
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