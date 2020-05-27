Виталий Кличко рассказал, как его сын не хотел идти в гости к Шварценеггеру

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко рассказал историю, приключившуюся с ним, когда он отдыхал в США.

«Однажды позвонил Арнольд Шварценеггер, поинтересовался по поводу моих планов на ближайшую неделю. Как раз с семьёй отдыхал в Лос-Анджелесе.

Арнольд пригласил на свой день рождения. Когда начали собираться, сын смотрел мультфильмы. Говорю ему: одевайся, идём в гости к Арнольду Шварценеггеру. Сын начал скулить: «Ни к какому Шварценеггеру не пойду, дайте мне, пожалуйста, мультики досмотреть».

Хныкал до момента, пока не пришли к Арнольду. Только когда увидел именинника, засиял. Дёрнул меня за руку и по-детски восторженно прошептал на ухо, мол, папа, что ж ты раньше не сказал, что мы к самому Терминатору в гости идём», — приводит слова Кличко Mixsport.