Виталий Кличко рассказал, как его сын не хотел идти в гости к Шварценеггеру

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко рассказал историю, приключившуюся с ним, когда он отдыхал в США.
«Однажды позвонил Арнольд Шварценеггер, поинтересовался по поводу моих планов на ближайшую неделю. Как раз с семьёй отдыхал в Лос-Анджелесе.
Арнольд пригласил на свой день рождения. Когда начали собираться, сын смотрел мультфильмы. Говорю ему: одевайся, идём в гости к Арнольду Шварценеггеру. Сын начал скулить: «Ни к какому Шварценеггеру не пойду, дайте мне, пожалуйста, мультики досмотреть».
Хныкал до момента, пока не пришли к Арнольду. Только когда увидел именинника, засиял. Дёрнул меня за руку и по-детски восторженно прошептал на ухо, мол, папа, что ж ты раньше не сказал, что мы к самому Терминатору в гости идём», — приводит слова Кличко Mixsport.
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