Фьюри предложили сразиться с Тайсоном. Он согласился

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал, что ему предложили выйти на ринг вместе с легендарным боксёром Майком Тайсоном, бывшим абсолютным чемпионом мира в том же дивизионе. Напомним, недавно 53-летний Тайсон объявил, что готов вернуться на ринг ради участия в выставочных поединках.

Фьюри сообщил, что дал согласие, но вместе с тем усомнился, что поединок состоится.

«Мне позвонили и сказали: «А ты бы хотел провести выставочный бой с Майком Тайсоном?» Я ответил: «Да, чёрт побери». Но мне кажется, что из этого ничего не выйдет», — приводит его слова BT Sport.

Напомним, последний поединок Тайсон провёл в 2005 году. Что касается Фьюри, то он в феврале 2020 года нокаутировал Деонтея Уайлдера и отобрал у того чемпионский пояс WBC.