Пакьяо: Мейвезер завидует мне, потому что уже сидит на пенсии!
Действующий чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии WBA Мэнни Пакьяо предположил, что знаменитый боксёр Флойд Мейвезер, на счету которого 50 побед в 50 боях, завидует ему. Напомним, ранее 43-летний Мейвезер назвал 41-летнего Пакьяо «стариком».
«Мейвезер завидует мне, потому что уже сидит на пенсии! Я в порядке. Ещё рано завершать карьеру. Планов относительно следующего боя у меня пока нет», — приводит слова Пакьяо Boxingscene.
Напомним, в 2015 году Мейвезер победил Пакьяо решением судей.
Пакьяо последний бой провёл летом 2019 года, нокаутировав Кита Турмана. Мейвезер не выходил на ринг с августа 2017 года, когда сумел победить бойца смешанного стиля Конора Макгрегора в поединке, проходившем по правилам бокса.
«Клянусь жизнью, побью Флойда!» Макгрегор — о реванше с Мейвезером
- 27 мая 2020
-
15:11
-
14:01
-
13:00
-
11:00
-
10:03
-
09:01
-
06:25
-
00:35
-
00:28
- 26 мая 2020
-
23:48
-
22:45
-
21:49
-
20:59
-
19:24
-
18:24
-
17:50
-
16:36
-
16:22
-
16:17
-
16:08
-
16:03
-
15:20
-
14:39
-
14:03
-
12:01
-
11:03
-
10:02
-
09:32
-
09:05
-
07:40
-
05:42
-
02:59
-
01:40
-
00:26
- 25 мая 2020
-
23:59
Партнерский контент