Пакьяо: Мейвезер завидует мне, потому что уже сидит на пенсии!

Действующий чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии WBA Мэнни Пакьяо предположил, что знаменитый боксёр Флойд Мейвезер, на счету которого 50 побед в 50 боях, завидует ему. Напомним, ранее 43-летний Мейвезер назвал 41-летнего Пакьяо «стариком».

«Мейвезер завидует мне, потому что уже сидит на пенсии! Я в порядке. Ещё рано завершать карьеру. Планов относительно следующего боя у меня пока нет», — приводит слова Пакьяо Boxingscene.

Напомним, в 2015 году Мейвезер победил Пакьяо решением судей.

Пакьяо последний бой провёл летом 2019 года, нокаутировав Кита Турмана. Мейвезер не выходил на ринг с августа 2017 года, когда сумел победить бойца смешанного стиля Конора Макгрегора в поединке, проходившем по правилам бокса.