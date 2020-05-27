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Владимиру Кличко вернули все пояса, которые он потерял после поражения от Фьюри

Владимиру Кличко вернули все пояса, которые он потерял после поражения от Фьюри
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Владимир Кличко получил обратно пояса, которые он проиграл в поединке с британцем Тайсоном Фьюри. WBA, IBF и WBO решили таким образом признать заслуги спортсмена перед мировым боксом. Об этом информирует Mixsport.

Также сообщается, что 1 июня чемпионские пояса появятся в Киеве в музее Кличко, который отпразднует шестилетие со дня открытия. Посетители музея смогут увидеть их после 10 июня, когда музей возобновит работу.

Напомним, Кличко проиграл Фьюри единогласным решением судей в поединке, который состоялся в ноябре 2015 года. В апреле 2017 года украинец проиграл нокаутом Энтони Джошуа и с тех пор не выходил на ринг. Всего на счету 44-летнего Кличко 64 победы (в том числе 53 нокаутом) и 5 поражений в профессиональном боксе.

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