Фьюри: пока есть хорошие соперники в боксе, мне не нужны бои с Нганну, Миочичем, Леснаром

Чемпион мира по боксу по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что не собирается проводить бои с бойцами ММА в ближайшее время.



«Я должен зачистить супертяжёлый вес в боксе. Есть парочка парней из этой эпохи, которые должны быть побиты. Я должен снова подраться с Уайлдером, я подерусь с Энтони Джошуа и Диллианом Уайтом. Я побью их всех. Есть те, кто поднимается — Джо Джойс, Дюбуа и Тони Йока. В боксе много свежего мяса. В конце концов, есть Луис Ортис.



Есть Александр Усик, Дерек Чисора. Много хороших тяжеловесов, которые должны быть побиты. Пока есть хорошие соперники в боксе, мне не нужны бои с Нганну, Миочичем, Леснаром и другими. Я рассмотрю эту возможность уже после завершения карьеры», — приводит слова Тайсона Фьюри talkSPORT.