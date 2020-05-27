Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Фьюри: пока есть хорошие соперники в боксе, мне не нужны бои с Нганну, Миочичем, Леснаром

Фьюри: пока есть хорошие соперники в боксе, мне не нужны бои с Нганну, Миочичем, Леснаром
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион мира по боксу по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что не собирается проводить бои с бойцами ММА в ближайшее время.

«Я должен зачистить супертяжёлый вес в боксе. Есть парочка парней из этой эпохи, которые должны быть побиты. Я должен снова подраться с Уайлдером, я подерусь с Энтони Джошуа и Диллианом Уайтом. Я побью их всех. Есть те, кто поднимается — Джо Джойс, Дюбуа и Тони Йока. В боксе много свежего мяса. В конце концов, есть Луис Ортис.

Есть Александр Усик, Дерек Чисора. Много хороших тяжеловесов, которые должны быть побиты. Пока есть хорошие соперники в боксе, мне не нужны бои с Нганну, Миочичем, Леснаром и другими. Я рассмотрю эту возможность уже после завершения карьеры», — приводит слова Тайсона Фьюри talkSPORT.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020