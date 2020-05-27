«Это было хуже, чем утонуть». Джонс отреагировал на гибель афроамериканца от рук полиции

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс отреагировал на инцидент, произошедший в Миннеаполисе 25 мая. Афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на слова задержанного, что он не может дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи. Он скончался в больнице



«Не хотел, чтобы Джордж Флойд был убит моим злейшим врагом. Этот офицер продержал его в удушении почти шесть минут. Должен сказать, что никогда не испытывал подобного уровня пыток за годы занятия борьбой.



Нужны изменения в этой политике на национальном уровне. Человек в наручниках кричит, что не может дышать. Так отстранись от его груди или шеи. Если не под силу удержать парня в наручниках, вероятно, вы не должны носить этот значок. То, что ты можешь дышать, если ты можешь говорить, — чушь собачья. То, через что прошёл этот человек, было хуже, чем утонуть.



Парень начал звать маму в какой-то момент. Любой человек в этой стране — коричневый, белый, черный, желтый — должен быть зол. Нам нужна справедливость», — написал Джон Джонс в «Твиттере».