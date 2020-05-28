Тайсон: жизнь для меня гораздо сложнее, чем смерть

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон поделился мыслями о жизни и смерти.
«Я не боюсь смерти. Жизнь для меня гораздо сложнее, чем смерть. Жизнь требует больше мужества. Без мужества невозможно ни с чем справиться. Жизнь — это путешествие и постоянная борьба. Мы относимся к себе слишком серьёзно, думаем, что являемся кем-то. Но мы ничто. Я не думаю, что со мной должно произойти что-то плохое, но если это случается, то я понимаю, что я способен с этим справиться. Я справился с большим количеством тяжёлых вещей в своей жизни», — приводит слова Майка Тайсона Daily Mail.
Напомним, Майк Тайсон планирует возобновить карьеру ради проведения нескольких благотворительных поединков, но по слухам он может вернуться и в настоящие бои. Кроме того, у него есть предложение от лиги кулачных боёв Bare Knuckle FC.
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