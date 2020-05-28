Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Тайсон: жизнь для меня гораздо сложнее, чем смерть

Тайсон: жизнь для меня гораздо сложнее, чем смерть
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон поделился мыслями о жизни и смерти.

«Я не боюсь смерти. Жизнь для меня гораздо сложнее, чем смерть. Жизнь требует больше мужества. Без мужества невозможно ни с чем справиться. Жизнь — это путешествие и постоянная борьба. Мы относимся к себе слишком серьёзно, думаем, что являемся кем-то. Но мы ничто. Я не думаю, что со мной должно произойти что-то плохое, но если это случается, то я понимаю, что я способен с этим справиться. Я справился с большим количеством тяжёлых вещей в своей жизни», — приводит слова Майка Тайсона Daily Mail.

Напомним, Майк Тайсон планирует возобновить карьеру ради проведения нескольких благотворительных поединков, но по слухам он может вернуться и в настоящие бои. Кроме того, у него есть предложение от лиги кулачных боёв Bare Knuckle FC.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020