Тайсон: жизнь для меня гораздо сложнее, чем смерть

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон поделился мыслями о жизни и смерти.



«Я не боюсь смерти. Жизнь для меня гораздо сложнее, чем смерть. Жизнь требует больше мужества. Без мужества невозможно ни с чем справиться. Жизнь — это путешествие и постоянная борьба. Мы относимся к себе слишком серьёзно, думаем, что являемся кем-то. Но мы ничто. Я не думаю, что со мной должно произойти что-то плохое, но если это случается, то я понимаю, что я способен с этим справиться. Я справился с большим количеством тяжёлых вещей в своей жизни», — приводит слова Майка Тайсона Daily Mail.



Напомним, Майк Тайсон планирует возобновить карьеру ради проведения нескольких благотворительных поединков, но по слухам он может вернуться и в настоящие бои. Кроме того, у него есть предложение от лиги кулачных боёв Bare Knuckle FC.

