Ян подерётся с Алду за вакантный пояс в легчайшем весе
Глава UFC Дэна Уайт назвал имя следующего соперника 27-летнего россиянина Петра Яна, сообщает журналист ESPN Марк Раймонди в «Твиттере».
Сообщалось, что следующим соперником Яна будет бразилец Жозе Алду, с которым они поспорят за вакантный пояс в легчайшем весе. Также Уайт рассказал, что дата и место проведения поединка на данный момент не определены.
Пётр Ян выиграл все шесть поединков под эгидой UFC. В последнем он нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245. На счету Яна 15 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и один раз потерпел поражение.
У 33-летнего Алду, бывшего обладателя пояса в полулёгком весе, 28 побед и шесть поражений в 34 боях в MMA.
Ян: не было принципиально драться за пояс именно с Сехудо
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