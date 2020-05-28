Ян подерётся с Алду за вакантный пояс в легчайшем весе

Глава UFC Дэна Уайт назвал имя следующего соперника 27-летнего россиянина Петра Яна, сообщает журналист ESPN Марк Раймонди в «Твиттере».

Сообщалось, что следующим соперником Яна будет бразилец Жозе Алду, с которым они поспорят за вакантный пояс в легчайшем весе. Также Уайт рассказал, что дата и место проведения поединка на данный момент не определены.

Пётр Ян выиграл все шесть поединков под эгидой UFC. В последнем он нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245. На счету Яна 15 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и один раз потерпел поражение.

У 33-летнего Алду, бывшего обладателя пояса в полулёгком весе, 28 побед и шесть поражений в 34 боях в MMA.