Тренер следующего соперника Петра Яна в UFC заразился коронавирусом
Андре Педернейрас, тренер бразильского бойца смешанного стиля Жозе Алду, заразился коронавирусом.
«Я прошёл тест на коронавирус и он показал положительный результат. Я хорошо себя чувствую, и сейчас нахожусь дома на самоизоляции», — написал тренер в своём «инстаграме».
Ранее сообщалось, что Алду станет следующим соперником россиянина Петра Яна в бою за вакантный пояс в легчайшем весе.
Пётр Ян выиграл все шесть поединков под эгидой UFC. В последнем он нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245. На счету Яна 15 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и один раз потерпел поражение.
У 33-летнего Алду, бывшего обладателя пояса в полулёгком весе, 28 побед и шесть поражений в 34 боях в MMA.
Ян подерётся с Алду за вакантный пояс в легчайшем весе
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