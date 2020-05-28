Тренер следующего соперника Петра Яна в UFC заразился коронавирусом

Андре Педернейрас, тренер бразильского бойца смешанного стиля Жозе Алду, заразился коронавирусом.

«Я прошёл тест на коронавирус и он показал положительный результат. Я хорошо себя чувствую, и сейчас нахожусь дома на самоизоляции», — написал тренер в своём «инстаграме».

Ранее сообщалось, что Алду станет следующим соперником россиянина Петра Яна в бою за вакантный пояс в легчайшем весе.

Пётр Ян выиграл все шесть поединков под эгидой UFC. В последнем он нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245. На счету Яна 15 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и один раз потерпел поражение.

У 33-летнего Алду, бывшего обладателя пояса в полулёгком весе, 28 побед и шесть поражений в 34 боях в MMA.